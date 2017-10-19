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Президент Європарламенту: ніхто в Європі не визнає Каталонію

Четвер, 19 жовтня 2017, 14:30
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Президент Європейського парламенту Антоніо Таяні вважає, що жодна країна Європи не визнає незалежність Каталонії від Іспанії.

Про це він розповів в інтерв’ю радіостанції Cadena Cope.

"Каталонія є іспанською проблемою, а не європейською проблемою. Європа виступає за діалог, але це – проблема Іспанії", - сказав глава Європарламенту.

Він наголосив, що вихід з кризи необхідно знайти у межах іспанського законодавства та іспанської конституції.

"Для каталонського уряду було б добре не проголошувати незалежності, тому що ніхто не зацікавлений у незалежності Каталонії, ніхто в Європі не визнає незалежність Каталонії", - підкреслив Таяні.

Іспанія в суботу розпочне процедуру призупинення автономії Каталонії. Про такий крок уряд у Мадриді оголосив після того, як лідер Каталонії не дав чіткої відповіді, проголосив він раніше незалежність Каталонії чи ні.  

У четвер глава каталонського уряду Карлес Пучдемон відповів на ультиматум Мадрида листом, у якому пригрозив голосуванням у парламенті за незалежність, якщо Мадрид не погодиться на діалог.

1 жовтня в Каталонії пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії. За інформацією каталонської влади, понад 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії. 

10 жовтня глава уряду Каталонії підписав декларацію незалежності, але призупинив її дію, закликавши Мадрид до діалогу. 

Детальніше читайте у статті на сайті "ЄвроПравди": "Нова стратегія для каталонської незалежності: Барселона та Мадрид змінюють тактику".

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