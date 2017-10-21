Хакери зламали сайт Конституційного суду Іспанії перед засіданням уряду

Субота, 21 жовтня 2017, 12:47

Хакери з угруповання Anonymous зламали сайт Конституційного суду Іспанії напередодні спеціального засідання уряду, присвяченого обговоренню обмеження автономії Каталонії.

Про це повідомляє видання La Vanguardia.

В суботу вранці сайт Конституційного суду "впав" після масових DDoS-атак.

Через деякий час після атак Anonymous оголосили у мережі про запуск "Компанії за звільнення Каталонії", у межах якої вони анонсували інші "акції" впродовж суботи – у день, коли іспанський уряд збирається запустити процес обмеження самоуправління Каталонії.

Департамент внутрішньої безпеки у Twitter підтвердив початок такої хакерської кампанії, зазначивши, що протягом останніх тижнів сторінки державних органів зазнали інших кібер-атак.

Як повідомлялось, у суботу уряд Іспанії проводить спеціальне засідання, на якому може бути схвалено відсторонення каталонського уряду.