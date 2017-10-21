Хакеры взломали сайт Конституционного суда Испании перед заседанием правительства

Суббота, 21 октября 2017, 12:47

Хакеры из группировки Anonymous взломали сайт Конституционного суда Испании накануне специального заседания правительства, посвященного обсуждению ограничения автономии Каталонии.

Об этом сообщает издание La Vanguardia.

В субботу утром сайт Конституционного суда "упал" после массовых DDoS-атак.

Через некоторое время после атак Anonymous объявили в сети о запуске "Компании за освобождение Каталонии", в рамках которой хакеры анонсировали другие "акции" на протяжении субботы - в день, когда испанское правительство собирается запустить процесс ограничения самоуправления Каталонии.

Департамент внутренней безопасности в Twitter подтвердил начало такой хакерской кампании, отметив, что в течение последних недель страницы государственных органов подверглись другим кибер-атакам.

Как сообщалось, в субботу правительство Испании проводит специальное заседание, на котором может быть принято отстранения каталонского правительства.