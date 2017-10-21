Мер Барселони вважає плани Мадрида щодо Каталонії атакою на права і свободи

Субота, 21 жовтня 2017, 17:46

Мер Барселони Ада Колау вважає, що заходи іспанського уряду, спрямовані на "відновлення законного порядку", є атакою проти прав і свобод.

Про це вона написала у своєму Twitter.

Очільниця Барселони вважає, що уряд у Мадриді "призупинив самоуправління Каталонії", за яке "боролись так багато каталонців".

Вона повідомила, що приєднається до великого протесту у Барселоні, який почнеться о 17:00 за місцевим часом, на захист "прав, свобод та самоуправління", а також закликатиме звільнити двох заарештованих раніше громадських лідерів руху за незалежність.

Як повідомили іспанські ЗМІ, участь у демонстрації візьме весь склад уряду Каталонії, який Мадрид розпорядився відсторонити. Очікується, що глава уряду Карлес Пучдемон виступить із заявою.

Раніше прем'єр Іспанії заявив про активацію статті 155 Конституції, за якою Мадрид має намір відсторонити членів каталонського уряду.

Крім того, уряд Іспанії хоче проведення виборів в автономії не пізніше ніж через півроку. Відповідно до закону, для набуття чинності заходів їх повинен схвалити Сенат.