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Мэр Барселоны считает планы Мадрида по Каталонии атакой на права и свободы

Суббота, 21 октября 2017, 17:46
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Мэр Барселоны Ада Колау считают, что меры испанского правительства, направленные на "восстановление законного порядка", являются атакой против прав и свобод.

Об этом она написала в своем Twitter.

Руководительница Барселоны считает, что правительство в Мадриде "приостановил самоуправления Каталонии", за которое "боролись так много каталонцев".

Она сообщила, что присоединится к большому протесту в Барселоне, который начнется в 17:00 по местному времени, на защиту "прав, свобод и самоуправления", а также будет призывать освободить двух арестованных ранее общественных лидеров движения за независимость.

Как сообщили испанские СМИ, участие в демонстрации примет весь состав правительства Каталонии, который Мадрид распорядился отстранить. Ожидается, что глава правительства Карлес Пучдемон выступит с заявлением.

Ранее премьер Испании заявил об активации статьи 155 Конституции, по которой Мадрид намерен отстранить членов каталонского правительства.

Кроме того, правительство Испании хочет проведения выборов в автономии не позднее чем через полгода. Согласно закону, для вступления в силу мер их должен одобрить Сенат.

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