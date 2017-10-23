Найбагатші регіони Італії проголосували за розширення автономії

Понеділок, 23 жовтня 2017, 07:41

Жителі двох італійських північних областей - Венето і Ломбардія - на референдумах у неділю висловилися за розширення регіональної автономії.

Про це повідомляє La Stampa.

За попередніми результатами, на референдумі у Венето близько 98% виборців висловилися за автономію, 2% - проти. В голосуванні взяли участь 59,7% виборців. Референдум у Венето передбачав мінімальний поріг явки у 50% плюс один виборець з тих, хто має право голосу.

У Ломбардії 95% виборців, які прийшли на дільниці, також виступили за автономію області від центрального уряду. Проти проголосували 3% виборців. Явка на референдумі склала близько 40%, у цьому регіоні порогу явки не було.

Ні Ломбардія, ні Венето не зверталися до виборців з проханням розглянути питання незалежності від решти Італії.

Влада обох регіонів, в яких керує правопопулістська "Ліга півночі", після референдумів мають намір домагатися від Рима скорочення наполовину внесків до бюджету, а також розширення повноважень в сферах екології, охорони здоров'я, освіти та інфраструктури.

Вони також хочуть отримати право самостійно вирішувати питання безпеки та імміграції, проте для цього необхідна зміна конституції.

Незважаючи на те, що референдум носять необов’язковий характер, оглядачі розглядають їх як серйозну загрозу для влади Риму. Уряд навряд чи зможе ігнорувати волевиявлення двох регіонів, які дають 30% ВВП країни і де проживають майже чверть виборців.

Нагадаємо, 18 травня 2016 року регіональна рада Венето підтримала резолюцію щодо визнання Криму частиною РФ та із закликом до італійського уряду скасувати санкції проти Росії.

Аналогічну резолюцію 29 червня прийняла рада Лігурії, а у липні 2016 року її підтримала регіональна рада Ломбардії.