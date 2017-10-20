Два найбагатші регіони Італії проведуть референдуми за розширення автономій

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 17:16

Два найбагатші регіони Італії, Ломбардія та Венето, проведуть 22 жовтня референдуми щодо розширення автономій.

Про це повідомляє The Local.

Референдуми, які пройдуть у Ломбардії, де мешкає 10 мільйонів людей, та Венето з 5 мільйонами осіб, не матимуть юридично зоб'язуючої сили.

Питання, яке виноситься на референдуми, звучить наступним чином: "Чи хочете ви, щоб ваш регіон отримав додаткові форми автономії?"

Зазначимо, що ні Ломбардія, ні Венето не звертаються до виборців з проханням розглянути питання незалежності від решти Італії, а лише те, щоб місцеві органи влади мали більші повноваження.

Будь-якому регіону дозволено виносити таке питання відповідно до конституції Італії.

Також у провінції Беллуно, у межах Венето, пройде мікрореферендум, де жителі будуть вирішувати, чи хочуть більшої незалежності від самого регіону.

Очікується, що обидва регіони проголосують за розширення автономій.

Опитування, проведене консалтинговою фірмою Lorien на початку жовтня, показало, що 69% тих, хто планує голосувати, скажуть "так", у порівнянні з 31%, які планують проголосувати "ні".

Як відомо, Ломбардія та Венето є двома найбагатшими регіонами Італії, які виробляють 20 та 10 відсотків загального ВВП країни. Кожен з регіонів платить у Рим набагато більше податків, ніж потім отримує в інвестиціях та послугах.

Платники податків у Північній Італії вже давно скаржаться на те, що надмірна частина їхніх доходів йде до центрального італійського уряду, який потім витрачає їх у бідніших регіонах на півдні.

Нагадаємо, 18 травня 2016 року регіональна рада Венето – північно-східного регіону Італії з центром у Венеції – підтримала резолюцію щодо визнання Криму частиною РФ та з закликом до італійського уряду скасувати санкції проти Росії.

Аналогічну резолюцію 29 червня прийняла рада Лігурії, а у липні 2016 року її підтримала регіональна рада Ломбардії.