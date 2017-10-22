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Найбагатші регіони Італії голосують на референдумі за розширення автономій

Неділя, 22 жовтня 2017, 11:44
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Два найбагатші регіони Італії, Ломбардія та Венето у неділю проводять референдуми щодо розширення автономій.

Про це повідомляє ANSA.

Референдуми не мають юридично зобов’язуючої сили і вони отримали дозвіл Конституційного суду, адже будь-якому регіону Італії дозволено виносити подібні питання відповідно до конституції Італії.

У Ломбардії немає кворуму, тобто референдум вважатиметься таким, що відбувся, за будь-якої кількості виборців на дільницях. Референдум у Венето передбачає кворум у 50% плюс один виборець з тих, хто має право голосу.

Ні Ломбардія, ні Венето не звертаються до виборців з проханням розглянути питання незалежності від решти Італії.

Лідери регіонів хочуть більше повноважень для місцевої влади у таких сферах, як безпека, міграція, освіта та навколишнє середовище.

Також у провінції Беллуно, у межах Венето, пройде мікрореферендум, де жителі будуть вирішувати, чи хочуть більшої незалежності від самого регіону.

Незважаючи на те, що референдум носять необов’язковий характер, оглядачі розглядають їх як серйозну загрозу для влади Риму. Уряд навряд чи зможе ігнорувати волевиявлення двох регіонів, які дають 30% ВВП країни і де проживають майже чверть виборців.

Обидві регіони керуються антимігрантською та євроскептичною "Лігою Півночі". Також підтримують референдуми партія колишнього прем'єр-міністра Сильвіо Берлусконі "Вперед, Італія" та популістський "5 зірок".

Очікується, що обидва регіони проголосують за розширення автономій.

Нагадаємо, 18 травня 2016 року регіональна рада Венето – північно-східного регіону Італії з центром у Венеції – підтримала резолюцію щодо визнання Криму частиною РФ та з закликом до італійського уряду скасувати санкції проти Росії.

Аналогічну резолюцію 29 червня прийняла рада Лігурії, а у липні 2016 року її підтримала регіональна рада Ломбардії.

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