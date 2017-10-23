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Посол України при НАТО: Є один союзник, поведінка якого турбує

Понеділок, 23 жовтня 2017, 19:28
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Глава Місії України при НАТО Вадим Пристайко заявив, що його турбує поведінка Угорщини, зокрема, після заяви міністра закордонних справ країни про намір блокувати Україну в Європейському Союзі.

Про це посол України при НАТО розповів у Брюсселі перед запланованою зустріччю із послом Угорщини при НАТО, повідомляє Укрінформ.

"Є один конкретний союзник, поведінка якого мене турбує. Зокрема, йдеться про відкриту заяву міністра закордонних справ Угорщини про намір блокувати Україну в Європейському Союзі. Я не чув від угорського міністра позицію щодо НАТО", - сказав Пристайко.

"Я сподіваюся, що наші угорські колеги розуміють, що виносити двосторонні питання на рівень такої важливої безпекової організації, як НАТО, це не зовсім коректно", - додав посол.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пообіцяв, що ініціює розгляд питання порушення Україною Угоди про асоціацію через закон про освіту на наступному засіданні Ради Асоціації Україна-ЄС, яке відбудеться в грудні.

Раніше уряд Угорщини вирішив блокувати всі подальші рішення Європейського союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною.

Детальніше про конфлікт довкола освітнього закону читайте в статтях на "ЄвроПравді": "Угорський мовний шантаж: чи поховає Будапешт європейське майбутнє України

та "Мовний конфлікт з Європою: як діяти Києву, щоб зберегти норми освітнього закону".

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