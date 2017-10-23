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Посол Украины при НАТО: Есть один союзник, поведение которого беспокоит

Понедельник, 23 октября 2017, 19:28
Версия для печати Комментарии

Глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что его беспокоит поведение Венгрии, в частности, после заявления министра иностранных дел страны о намерении блокировать Украину в Европейском Союзе.

Об этом посол Украины при НАТО рассказал в Брюсселе перед запланированной встречей с послом Венгрии при НАТО, сообщает Укринформ.

"Есть один конкретный союзник, поведение которого меня беспокоит. В частности, речь идет об открытом заявлении министра иностранных дел Венгрии о намерении блокировать Украину в Европейском Союзе. Я не слышал от венгерского министра позицию относительно НАТО", - сказал Пристайко.

"Я надеюсь, что наши венгерские коллеги понимают, что выносить двусторонние вопросы на уровень такой важной организации по безопасности, как НАТО, это не совсем корректно", - добавил посол.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто пообещал, что инициирует рассмотрение вопроса нарушения Украиной Соглашения об ассоциации из-за закона об образовании на следующем заседании Совета Ассоциации Украина-ЕС, которое состоится в декабре.

Ранее правительство Венгрии решило блокировать все дальнейшие решения Европейского союза, направленные на сближение ЕС с Украиной.

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте в статьях на ЕвроПравде: "Венгерский языковой шантаж: похоронит ли Будапешт европейское будущее Украины"

 и "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона".

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