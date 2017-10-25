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Вице-премьер: ряд украинских секторов отстают в выполнении ассоциации

Среда, 25 октября 2017, 14:04
Версия для печати Комментарии

Украина имеет ряд проблемных секторов, в которых пока отстает в выполнении условий Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе во время брифинга в Кабмине.

"В некоторых из отраслей у нас есть достаточно существенный прогресс и более 60-70% выполнения. В некоторых случаях мы даже выполнили обязательства, предусмотренные на 2018 год. Но безусловно есть сектора, где мы отстаем: это и вопросы таможни, транспортный сектор, окружающей среды, социальная политика отстает по обязательствам на прошлые годы", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что утвержденный сегодня правительством план мер по выполнению Соглашения об ассоциации позволит увидеть "узкие места" в выполнении соглашения, и на каких этапах возникают задержки.

"Например, очень долго в парламенте не рассматриваются определенные законопроекты. Нам удалось лишь с несколькими комитетами наладить сознательную работу по продвижению евроинтеграционных инициатив", - добавила она.

Ранее Климпуш-Цинцадзе сообщала, что после утверждения плана мероприятий правительство предложит Раде принять совместную "дорожную карту" одобрения евроинтеграционных законодательных инициатив.

По ее словам, этот документ закрепит общую ответственность правительства и парламента в их реализации.

Как известно, Украина уже сейчас имеет заметное отставание в выполнении Соглашения об ассоциации, которое превращается в системную проблему.

Подробнее - в статье "Ассоциация на распутье: почему борьба за соглашение с ЕС не прекратится 1 сентября".

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