Знайти
АКТУАЛЬНО

Сексуальні домагання у Єврокомісії: ЗМІ розповіли про скарги працівників

Європарламент схвалив нову систему реєстрації на кордонах Шенгену

На форумі Східного партнерства зривається резолюція через протести учасників

Уряд затвердив план виконання Угоди про асоціацію з ЄС

Польща та Україна підписали декларацію щодо мови освіти польської меншини

Держдеп США пояснив затримку із впровадженням нових санкцій проти РФ

Спецслужби Чехії: російські шпигуни активізувались проти України та ЄС






Європарламент схвалив нову систему реєстрації на кордонах Шенгену

Середа, 25 жовтня 2017, 14:41
відео
Версія для друку Коментарі

Європарламент схвалив впровадження нової системи реєстрації в'їзду та виїзду на зовнішніх кордонах Шенгенської зони.

За відповідне рішення проголосували 477 євродепутатів, 139 були проти і 50 утрималися.

"Правила, що стосуються людей, які в'їжджають до Шенгенської зони, терміново потребують оновлення через проблеми безпеки, а також збільшення кількості мандрівників за останні роки", - зазначили у Європарламенті.

Нова система в'їзду/виїзду (EES) буде реєструвати інформацію про громадян країн, що не входять в ЄС, зокрема буде зареєстровано ім'я, проїзний документ, відбитки пальців, зображення особи, дата і місце, коли вони перетинають кордон або отримують відмову у в'їзді в Шенгенську зону.

Система буде застосовуватися незалежно від того, чи потрібна подорожуючим віза. Очікується, що нова система запрацює у 2020 році.

Це дозволить як посилити, так і прискорити перевірки на кордонах, оскільки нова електронна система замінить штампування паспортів.

Система зберігатиме дані про мандрівників, щоб полегшити швидкий перетин кордону, а також полегшити виявлення випадків використання фальшивих документів або відстеження людей, які затримуються в Шенгенській зоні довше передбачених 90 днів у 180-денному періоді.

Іспанська євродепутат Августін Діас де Мере Гарсія Консуегра, який був доповідачем з цього питання, заявив, що нова система також може допомогти ідентифікувати терористів.

"Один із методів полягає в тому, щоб влада та служби безпеки мали доступ до цих даних і у випадку перехресної перевірки з іншою інформацією, швидко можуть бути видані попередження. Буде легше запобігти тому, що відбулося, наприклад, на Берлінському різдвяному ринку, де вчинив атаку терорист, і потім ми з'ясували, що він використовував 15 різних посвідчень особи", - сказав він.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
15:46
Німеччина розкритикувала вето РФ щодо розслідувань хіматак у Сирії
15:46
Переговори про угоду щодо Brexit можуть затягнутись до дня виходу Британії з ЄС - міністр
15:36
Польща та Україна підписали декларацію щодо мови освіти польської меншини
15:17
Лідери Каталонії та Іспанії можуть особисто зустрітися перед ключовим голосуванням Сенату
15:01
Сексуальні домагання у Єврокомісії: ЗМІ розповіли про скарги працівників
14:41
відео
Європарламент схвалив нову систему реєстрації на кордонах Шенгену
14:34
В Афінах через страйк цілу добу не працюватиме метро
14:29
У Болгарії пілоти відмовляються літати на застарілих радянських МіГ-29
14:16
Угорщина може зашкодити євроінтеграційним прагненням України - віце-прем’єр
14:09
Прем’єр Іспанії: законність у Каталонії можуть повернути лише дострокові вибори
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Леонід Літра, Іраклі Порчхідзе, Юліан Ґроза

Східному партнерству прописали зміни: рекомендації експертів до саміту у Брюсселі

Макрофінансову допомогу ЄС варто прив’язати до реалізації конкретних реформ, суворо дотримуючись підходу: немає реформи – немає допомоги. Ще однією можливістю розвитку Східного партнерства може стати створення єдиного економічного простору між асоційованими партнерами СхП та ЄС.

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Безпрограшна лотерея Кремля: до чого приведе Москву шантаж Ради Європи

Іронія долі в тому, що всі можливі варіанти ведуть до виграшу Кремля. В Москві спромоглися перетворити ситуацію на безпрограшну для тамтешньої влади. Натомість, для Києва відмінність між шляхами – шалена. А отже, нам потрібно домогтися, щоби Україна не лишилася серед тих, хто програє.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  