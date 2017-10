Європарламент схвалив нову систему реєстрації на кордонах Шенгену

Європарламент схвалив впровадження нової системи реєстрації в'їзду та виїзду на зовнішніх кордонах Шенгенської зони.

За відповідне рішення проголосували 477 євродепутатів, 139 були проти і 50 утрималися.

"Правила, що стосуються людей, які в'їжджають до Шенгенської зони, терміново потребують оновлення через проблеми безпеки, а також збільшення кількості мандрівників за останні роки", - зазначили у Європарламенті.

Нова система в'їзду/виїзду (EES) буде реєструвати інформацію про громадян країн, що не входять в ЄС, зокрема буде зареєстровано ім'я, проїзний документ, відбитки пальців, зображення особи, дата і місце, коли вони перетинають кордон або отримують відмову у в'їзді в Шенгенську зону.

Система буде застосовуватися незалежно від того, чи потрібна подорожуючим віза. Очікується, що нова система запрацює у 2020 році.

