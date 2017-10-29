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У Каталонії сепаратисти втратять абсолютну більшість на позачергових виборах

Неділя, 29 жовтня 2017, 10:57
Інфографіка
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Політичні партії Каталонії, які виступають за незалежність автономії, не наберуть абсолютної більшості на позачергових парламентських виборах, які призначені на 21 грудня.

Про це йдеться в результатах опитування El Mundo, яке було проведено з 23 по 26 жовтня.

Зазначається, що поразка Європейської демократичної партії Каталонії та ультралівої партії "Popular Unity Candidacy" не дозволить сепаратистам отримати абсолютну більшість.

Згідно з даними опитування, сепаратистські партії - Республіканська лівиця Каталонії, Європейська демократична партія Каталонії та ультраліва партія "Popular Unity Candidacy" отримають не більше 65 місць, тоді як для абсолютної більшості потрібно 68.

Таким чином, партіям Каталонії, які виступають за незалежність автономії, не вистачить три місця для більшості.

 El Mundo

Нагадаємо, парламент Каталонії 27 жовтня проголосував за проголошення незалежності від Іспанії. За проголосували 70 депутатів, 10 були проти, двоє утрималися.

Сенат Іспанії в свою чергу проголосував за застосування статті 155 конституції Іспанії, яка призупиняє самоуправління в Каталонії. Того ж дня прем'єр Іспанії розпустив парламент Каталонії та оголосив нові вибори.

Після повідомлення в офіційній газеті іспанського уряду, управління в Каталонії перейшло до уряду в Мадриді.  Зокрема, віце-прем’єра іспанського уряду Сораю Саенц де Сантамарія призначили тимчасовою очільницею женералітату (уряду) Каталонії замість відстороненого Карлеса Пучдемона.

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