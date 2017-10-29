В Каталонии сепаратисты потеряют абсолютное большинство на внеочередных выборах

Воскресенье, 29 октября 2017, 10:57

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Политические партии Каталонии, которые выступают за независимость автономии, не наберут абсолютного большинства на внеочередных парламентских выборах, которые назначены на 21 декабря.

Об этом говорится в результатах опроса El Mundo, проведенного с 23 по 26 октября.

Отмечается, что поражение Европейской демократической партии Каталонии и ультралевой партии "Popular Unity Candidacy" не позволит сепаратистам получить абсолютное большинство.

Согласно данным опроса, сепаратистские партии - Левая республиканская партия Каталонии, Европейская демократическая партия Каталонии и ультралевая партия "Popular Unity Candidacy" получат не более 65 мест, тогда как для абсолютного большинства нужно 68.

Таким образом, партиям Каталонии, выступающих за независимость автономии, не хватит три места для большинства.

El Mundo

Как сообщалось, парламент Каталонии 27 октября проголосовал за провозглашение независимости от Испании. За проголосовали 70 депутатов, 10 были против, двое воздержались.

Сенат Испании в свою очередь проголосовал за применение статьи 155 конституции Испании, которая приостанавливает самоуправление в Каталонии. В тот же день премьер Испании распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы.

После сообщения в официальной газете испанского правительства, управление в Каталонии перешло к правительству в Мадриде. В частности, вице-премьера испанского правительства Сораю Саенц де Сантамария назначили временным главой женералитата (правительства) Каталонии вместо отстраненного Карлеса Пучдемона.