Лідер Каталонії закликав мирно захищати незалежність

Субота, 28 жовтня 2017, 15:55

Колишній глава женералітату Каталонії Карлес Пучдемон, відсторонений напередодні Мадридом, не визнає своєї відставки і закликає мирнозахищати незалежність.

Про це він заявив у записаному відеозверненні, яке транслювалося на каталонському каналі TV3, повідомляє El Pais.

За словами Пучдемона, 27 жовтня стало історичним днем для Каталонії, коли парламент виконав волю виборців.

Він наголосив, що в демократичному суспільстві парламенти обирають уряди і закликав мирно захищати незалежність Каталонії.

"Ми не хочемо давати причини для застосування сили" - сказав відсторонений лідер Каталонії.

"Ми хочемо продовжувати працювати, враховуючи труднощі нинішнього часу. Ми продовжимо роботу задля побудови вільної країни", - заявив він, додавши, що рішення іспанського уряду призупинити самоврядування було прийняте всупереч волі каталонців.

Як зазначається, саме зверненняПучдемона було дуже коротким. Протягом приблизно трьох хвилин він з’явився на телеекрані на тлі прапору Каталонії і ЄС.

Як повідомлялося, парламент Каталонії 27 жовтня проголосував за проголошення незалежності від Іспанії. За проголосували 70 депутатів, 10 були проти, двоє утрималися.

Сенат Іспанії в свою чергу проголосував за застосування статті 155 конституції Іспанії, яка призупиняє самоуправління в Каталонії. Того ж дня прем'єр Іспанії розпустив парламент Каталонії та оголосив нові вибори.

Після повідомлення в офіційній газеті іспанського уряду, управління в Каталонії перейшло до уряду в Мадриді. Зокрема, віце-прем’єра іспанського уряду Сораю Саенц де Сантамарія призначили тимчасовою очільницею женералітату (уряду) Каталонії замість відстороненого Карлеса Пучдемона.