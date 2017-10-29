Прибічники незалежності Каталонії не признають відставки лідера автономії

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Неділя, 29 жовтня 2017, 15:26
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Відсторонений Мадридом віце-президент женералітату Каталонії Уріол Жункерас заявив, що главою уряду Каталонії залишається Карлес Пучдемон, принаймні до того дня, коли громадяни не вирішать інакше на вільних виборах.

Про це він заявив в статті для барселонської газети El Punt Avui.

Журкерас заявив, що у Барселоні не визнають державного перевороту чи будь-які інші недемократичні рішення, вчинені Мадридом проти Каталонії.

За його словами, главою уряду Каталонії й надалі залишається Карлес Пучдемон, "принаймні до дня, коли громадяни не визначать протилежне на вільних виборах".

Як повідомлялося, парламент Каталонії 27 жовтня проголосував за проголошення незалежності від Іспанії. 

Сенат Іспанії в свою чергу проголосував за застосування статті 155 конституції Іспанії, яка призупиняє самоуправління в Каталонії. Того ж дня прем'єр Іспанії розпустив парламент Каталонії та оголосив нові вибори.

Після повідомлення в офіційній газеті іспанського уряду, управління в Каталонії перейшло до уряду в Мадриді.  Зокрема, віце-прем’єра іспанського уряду Сораю Саенц де Сантамарія призначили тимчасовою очільницею женералітату (уряду) Каталонії замість усунутого Карлеса Пучдемона.

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