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Опитування: Менш як 30% каталонців підтримують незалежність від Іспанії

Неділя, 29 жовтня 2017, 11:42
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Незалежність Каталонії від Іспанії підтримують лише 29% респондентів, тоді як 46% каталонців виступають за розширення повноважень уряду автономії у складі Іспанії.

Про це йдеться в результатах опитування Metroscopia для El Pais, яке було проведено минулого тижня до голосування в парламенті Каталонії щодо незалежності та активації 155 статті Конституції Іспанії.

Відзначається, що 46% каталонців виступають за збереження автономії в складі Іспанії, однак з розширенням повноважень уряду.

19% опитаних воліють зберегти поточну ситуацію.

За даними видання, оголошення виборів для нормалізації ситуації в Каталонії було підтримано більшістю каталонців перед тим, як прем'єр Іспанії Маріано Рахой обрав активацію статті 155 Конституції країни, яка призупиняє самоуправління в Каталонії.

Згідно із даними, 52% каталонців підтримали розпуск парламенту для проведення виборів, у порівнянні з 43%, які виступили проти цього.

Раніше повідомлялося, що політичні партії Каталонії, які виступають за незалежність автономії, не наберуть абсолютної більшості на позачергових парламентських виборах, які призначені на 21 грудня.

Як повідомлялося, парламент Каталонії 27 жовтня проголосував за проголошення незалежності від Іспанії. За проголосували 70 депутатів, 10 були проти, двоє утрималися.

Сенат Іспанії в свою чергу проголосував за застосування статті 155 конституції Іспанії, яка призупиняє самоуправління в Каталонії. Того ж дня прем'єр Іспанії розпустив парламент Каталонії та оголосив нові вибори.

Після повідомлення в офіційній газеті іспанського уряду, управління в Каталонії перейшло до уряду в Мадриді.  Зокрема, віце-прем’єра іспанського уряду Сораю Саенц де Сантамарія призначили тимчасовою очільницею женералітату (уряду) Каталонії замість відстороненого Карлеса Пучдемона.

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