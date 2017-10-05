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"Венеціанка" планує розкритикувати ідею Банкової про антикорупційні палати

Четвер, 05 жовтня 2017, 09:35
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Венеціанська комісія планує розкритикувати ідею президента України Петра Порошенко про антикорупційні палати в існуючих судах.

Про це повідомляє "Європейська Правда" у своїй статті "Загроза з Венеції: хто переконав Порошенка підтримати ідею антикорупційного суду", з посиланням на власні джерела, ознайомлені із ситуацією.

Повідомляється, що 6 жовтня має бути схвалений висновок Венеціанської комісії щодо двох законопроектів, перший з яких присвячений антикорупційному суду, а другий (поданий від БПП) – пропонує обмежитися антикорупційними палатами.

Проект рішення готували п’ятеро експертів з Венеціанської комісії та GRECO. Цей документ днями передали Києву для ознайомлення та коментування. "Європейська Правда" відзначає, що саме після цього на Банковій вирішили, що риторика президента щодо антикорупційного суду потребує змін.

Зазначимо, що протягом вересня Петро Порошенко та його соратники наполягали на створенні антикорупційних палат в існуючих судах, натомість представники міжнародної спільноти рекомендували Україні створити окрему систему антикорупційних судів.

"Європейська правда" наразі не має в розпорядженні висновку експертів, але співрозмовник редакції, що ознайомився з документом, наводить докази того, що він стає розгромним для ідеї  Банкової.

За словами джерела Європравди, ідея БПП про створення антикорупційних палат зустріла жорстку критику з боку "Венеціанки". Так, у проекті висновку ВК йдеться, що ідея соратників Порошенка здатна навіть погіршити стан боротьби з корупцією.

"Продовжувати і надалі підтримувати ідею "антикорупційних палат" у такій ситуації – надто ризиковано. Схоже, саме тому у Порошенка ухвалили рішення про те, щоби відмежуватися від неї", - йдеться у статті.

"Європейська Правда" також нагадує, що висновок Венеціанської комісії в разі затвердження перетворюється на офіційну позицією всієї Ради Європи. Більше того, ці висновки є офіційною підставою для рішень Європейського союзу, та інших міжнародних партнерів.

Детальніше читайте в статті на сайті "Європеської правди".

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