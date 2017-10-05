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"Венецианка" планирует раскритиковать идею Банковой об антикоррупционных палатах

Четверг, 05 октября 2017, 09:35
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Венецианская комиссия планирует раскритиковать идею президента Украины Петра Порошенко об антикоррупционных палатах в существующих судах.

Об этом сообщает "Европейская Правда" в своей статье "Угроза из Венеции: кто убедил Порошенко поддержать идею антикоррупционного суда", со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

Сообщается, что 6 октября должен быть одобрен вывод Венецианской комиссии по двум законопроектам, первый из которых посвящен антикоррупционному суду, а второй (подан от БПП) - предлагает ограничиться антикоррупционными палатами.

Проект решения готовили пять экспертов Венецианской комиссии и GRECO. Этот документ на днях передали Киеву для ознакомления и комментирования.

"Европейская Правда" отмечает, что именно после этого на Банковой решили, что риторика президента об антикоррупционном суде требует изменений.

Отметим, что в течение сентября Петр Порошенко и его соратники настаивали на создании антикоррупционных палат в существующих судах, а представители международного сообщества рекомендовали Украине создать отдельную систему антикоррупционных судов.

"Европейская правда" пока не имеет в распоряжении заключение экспертов, но собеседник редакции, который ознакомился с документом, приводит доказательства того, что документ является разгромным для идеи Банковой.

По словам источника Европравды, идея БПП о создании антикоррупционных палат встретила жесткую критику со стороны "венецианки". Так, в проекте заключения ВК говорится, что идея соратников Порошенко способна даже ухудшить состояние борьбы с коррупцией.

"Продолжать поддерживать идею "антикоррупционных палат" в такой ситуации - слишком рискованно. Похоже, именно поэтому у Порошенко приняли решение о том, чтобы отмежеваться от нее", - говорится в статье.

"Европейская Правда" также напоминает, что заключение Венецианской комиссии в случае утверждения превращается в официальную позицию всего Совета Европы. Более того, эти выводы являются официальным основанием для решений Европейского союза и других международных партнеров.

Подробнее читайте в статье на сайте "Европейской правды".

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