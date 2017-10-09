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Російські ЗМІ оприлюднили фейк про "п'ятиповерховий" бургер у Нью-Йорку на честь Путіна

Понеділок, 09 жовтня 2017, 10:43
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Російське державне ЗМІ повідомило, що нью-йоркський ресторан Lucy’s Cantina Royale приготував спеціальний "п'ятиповерховий" бургер з нагоди дня народження президента РФ, однак у ресторані таку інформацію назвали фейком.

Про це повідомляє The Guardian.

У своєму випуску про те, як "Путіна люблять у всьому світі", ведучий російського "Первого каналу" повідомив: "Вітають  російського президента (з Днем народження) не тільки іноземні лідери, але і звичайні громадяни, і, що більше, надзвичайно оригінальними способами".

У сюжеті йшлося, що нібито офіціантка Lucy’s Cantina Royale, мексиканського ресторану поблизу станції Пенн в Нью-Йорку, повідомила російському державному медіа, що п'ятишаровий бургер, поданий з чіпсами, соусом і салатом, важив рівно 1952 грами (рік народження Путіна) і був виготовлений на честь дня народження Путіна.

Фото Ruptly.tv

"Ми вважаємо, що Володимир Володимирович - видатний політичний діяч та історична фігура, і тому ми вирішили присвятити йому один день в році", - сказала бармен, якій російські ЗМІ дали різні імена - Тамара, Тетяна чи Дар'я.

Повідомляється, що відеосюжет виготовила компанія Ruptly, що належить RT, каналу Кремля.

ТАСС, державне новинне агентство РФ, процитувало менеджера ресторану Теда Браяна, який начебто сказав, що Путін - єдиний світовий лідер, чий день народження відзначає ресторан особливим бургером.

Однак коли Олексій Ковальов, російський журналіст, чий сайт noodleremover.news розкриває кремлівську пропаганду, подзвонив у ресторан щодо бургера на честь Путіна, то бармен Lucy’s Cantina Royale казав йому: "Це не має ніякого відношення до нас".

"Наш ресторан ніколи не святкував день народження Володимира Путіна у жоден спосіб, жодною формою, і ніколи не пропонував "гамбургер на честь Путіна, - заявив згодом Шон Райан, речник Lucy’s Cantina Royale. - Lucy’s повністю заперечує всі заяви, зроблені у сюжеті, які є фальшивим".

Речник також повідомив, що звернувся до адвокатів ресторану з приводу інциденту.

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