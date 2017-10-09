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Суд наказав поліції Іспанії охороняти будівлю парламенту Каталонії

Понеділок, 09 жовтня 2017, 14:30
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Вищий суд Каталонії наказав Національній поліції Іспанії разом з поліцією автономії забезпечити охорону будівлі парламенту.

Про це повідомляє El Pais.

Досі ексклюзивне праву охороняти будівлю парламенту Каталонії було у місцевої поліції Mossos.

Судове рішення було прийнято головою Вищого суду Каталонії Хесусом Марія Баррьентосом через необхідність посилити безпеку будівлі та забезпечити її повне і нормальне функціонування у зв'язку з можливістю, що парламент Каталонії, незважаючи на призупинення Конституційним судом, "здійснить передбачене в законі 19/2017 від 6 вересня, стаття 4.4 (проголосить незалежність. – Ред.)".

Хоча в офіційному порядку денному засідання парламенту немає пункту про проголошення незалежності, не виключено, що це може статися.

Раніше уряд Іспанії вже висловлював недовіру до дій поліції Каталонії в день референдуму.

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