Туреччина заперечила спробу заплатити за викрадення проповідника Гюлена

Неділя, 12 листопада 2017, 13:41

Туреччина заперечила "смішні повідомлення" про план захоплення звинуваченого у перевороті опозиційного проповідника Фетхуллаха Гюлена в обмін на мільйони доларів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на посольство Туреччини у Вашингтоні.

Диппредставництво виступило з заявою після того, як у ЗМІ з’явилися повідомлення про розслідування спецрадника Роберта Мюллера, яке стосується колишнього радника з нацбезпеки Майкла Флінна та його сина, яким турецький уряд начебто пропонував 15 мільйонів доларів за допомогу у видачі Гюлена Анкарі.

У посольстві наголосили, що заяви про нібито застосування Туреччиною незаконних методів не відповідають дійсності і є смішними.

"Туреччина та турецький народ очікують негайної екстрадиції Фетхулаха Гюлена з Сполучених Штатів в Туреччину, щоб він міг постати перед судом", - йдеться в заяві посольства.

Як відомо, Туреччина звинувачує Гюлена і його послідовників в організації минулорічної спроби перевороту.