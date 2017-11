ЕС продолжит экономические санкции против России без дискуссий – журналист

Европейский Союз продолжит экономические санкции против России в декабре без особых дискуссий.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"На данный момент похоже, что решение о продлении экономических санкций против России будет принято без каких-либо серьезных обсуждений на заседании Европейского совета в декабре", - сообщил журналист.

At the moment it looks like the decision to roll-over the economic sanctions against #Russia will be taken without any big discussions at #Euco in December. #Ukraine #Crimea