ЕС продолжит экономические санкции против России без дискуссий – журналист

Вторник, 14 ноября 2017, 10:32

Европейский Союз продолжит экономические санкции против России в декабре без особых дискуссий.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"На данный момент похоже, что решение о продлении экономических санкций против России будет принято без каких-либо серьезных обсуждений на заседании Европейского совета в декабре", - сообщил журналист.

At the moment it looks like the decision to roll-over the economic sanctions against #Russia will be taken without any big discussions at #Euco in December. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 14 листопада 2017 р.

Ограничительные меры были впервые введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на действия России, которая дестабилизировала ситуацию в Украине. Они были усилены в сентябре 2014 года.

Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы и сферу товаров двойного назначения.

19 марта 2015 года продолжительность санкций связали с полным выполнением Минских соглашений, которые должны были быть выполнены до 31 декабря 2015 года.

Поскольку этого не произошло и учитывая то, что Минские соглашения по-прежнему не были полностью выполнены, Совет ЕС продлил санкции.

Последний раз ЕС продлевал санкции против РФ в июне.