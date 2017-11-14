Найти
АКТУАЛЬНО

В Грузии ликвидировали министерство европейской и евроатлантической интеграции

Мэй обратилась к Путину: мы знаем, что вы делаете, но это вам не удастся

Украина стремится к равноправному партнерству с Польшей – Дещица

Парламент Британии будет голосовать за финальное соглашение с ЕС о Brexit

Посол ЕС: Украине нужно осознать, что перспективы членства сейчас нет

В Берегове сняли с мэрии флаг Венгрии, Будапешт требует расследования

23 страны ЕС согласовали новый пакт о военном сотрудничестве






ЕС продолжит экономические санкции против России без дискуссий – журналист

Вторник, 14 ноября 2017, 10:32
Версия для печати Комментарии

Европейский Союз продолжит экономические санкции против России в декабре без особых дискуссий.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"На данный момент похоже, что решение о продлении экономических санкций против России будет принято без каких-либо серьезных обсуждений на заседании Европейского совета в декабре", - сообщил журналист. 

Ограничительные меры были впервые введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на действия России, которая дестабилизировала ситуацию в Украине. Они были усилены в сентябре 2014 года.

Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы и сферу товаров двойного назначения.

19 марта 2015 года продолжительность санкций связали с полным выполнением Минских соглашений, которые должны были быть выполнены до 31 декабря 2015 года.

Поскольку этого не произошло и учитывая то, что Минские соглашения по-прежнему не были полностью выполнены, Совет ЕС продлил санкции.

Последний раз ЕС продлевал санкции против РФ в июне.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:03
Талибы атаковали посты сил безопасности Афганистана: более 30 погибших
11:47
Против лидера партии власти Молдовы проводят расследование в Румынии
11:37
В Италии полиция конфисковала фальшивые 28 млн евро
11:29
Польша ждет от Киева готовности к разговорам, а не ультиматумов – МИД
11:06
В МИД Польши рассказали, что в списке невъездных украинцев – только чиновники
10:52
Украина и Польша в пятницу обсудят кризис отношений
10:32
ЕС продолжит экономические санкции против России без дискуссий – журналист
10:31
В Грузии ликвидировали министерство европейской и евроатлантической интеграции
10:08
Волкер и Сурков подробно обсудили вопрос миротворцев ООН на Донбассе
10:05
В ЕС согласились увеличить расходы на противодействие российской пропаганде
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Николай Капитоненко, для Европейской правды

Главный барьер на пути в НАТО: что придется сделать Украине для вступления в Альянс

В Украине принято говорить, что главные препятствия на пути в Альянс – это козни Кремля и недальновидность пророссийски настроенных государств-членов НАТО. Но считать так – означает недооценивать приоритеты, расчеты и опасения тех, кого мы хотим заполучить в союзники.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Премьер Венгрии: мне все равно, соответствует ли стандартам украинский закон, вопрос в другом

Виктор Орбан: "Мы добились того, что США, Россия, Германия, Израиль, Китай, Турция – все перечисленные страны заинтересованы в успехе Венгрии. У нас нет конфликтов ни с одной крупной страной: напротив, все страны, которые формируют мировую политику, заинтересованы в успехе Венгрии"...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  