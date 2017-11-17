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КНДР виключає переговори із США щодо ядерної зброї

П'ятниця, 17 листопада 2017, 17:56
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Північна Корея виключає переговори з Вашингтоном, поки продовжуються спільні військові навчання США та Південної Кореї, заявивши, що ядерна програма Пхеньяну залишатиметься стримуючим фактором проти ядерної загрози США.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив Хан Те Сонг (Han Tae Song), посол Північної Кореї при Організації Об'єднаних Націй в Женеві.

Зазначається, що Південна Корея та Сполучені Штати погодилися в п'ятницю продовжувати працювати над мирним вирішенням північнокорейської ядерної кризи, однак американський посол заявив, що важко оцінити наміри Північної Кореї, оскільки "сигналу немає".

Коли Хана запитали про ці двосторонні переговори в Сеулі, він відповів: "Поки існує постійна ворожа політика проти моєї країни зі сторони США і до тих пір, поик продовжуються військові ігри на нашому порозі, переговорів не буде".

Напередодні міністр оборони США заявив, що припинення розробки ракетної та ядерної програм Північної Кореї відкриє шлях до діалогу.

Нагадаємо, три авіаносні групи Військово-морських сил США проводять чотириденні маневри в західній частині Тихого океану.

У навчаннях беруть участь кораблі Південної Кореї, включаючи два есмінця. Навчання розглядаються як демонстрація сили проти провокацій КНДР.

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