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У Бундесвері зросла кількість скарг на сексуальні домагання

Неділя, 19 листопада 2017, 11:23
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У Збройних силах Німеччини помітно зросла кількість скарг на сексуальні домагання.

Про це свідчать дані Міністерства оборони Німеччини, повідомляє Deutsche Welle.

Цього року спроб зґвалтувань станом на 14 листопада було зафіксовано 11, при тому, що за весь 2016 рік відомо лише про п'ять таких спроб.

Також на кінець вересня 2017 року у Бундесвері було зафіксовано загалом 187 випадків сексуальних домагань. За весь 2016 рік таких скарг було 128.

У міністерстві оборони Німеччини, однак, вважають ці цифри позитивною ознакою. Зростання кількості скарг там пояснюють не збільшенням кількості злочинів, а тим, що військовослужбовці частіше стали скаржитися на порушення.

"Сексуальні домагання, які ми бачимо в суспільстві, є і в Бундесвері. Ми хочемо створити серед військових клімат відкритості, в якому кожен і кожна зможуть наважитися заявляти про несправедливість і насильство", - сказала міністр оборони Урсула фон дер Ляєн.

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