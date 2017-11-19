В Бундесвере возросло количество жалоб на сексуальные домогательства

Воскресенье, 19 ноября 2017, 11:23

В Вооруженных силах Германии заметно возросло количество жалоб на сексуальные домогательства.

Об этом свидетельствуют данные Министерства обороны Германии, сообщает Deutsche Welle.

В этом году попыток изнасилований состоянию на 14 ноября было зафиксировано 11, при том, что за весь 2016 год известно лишь о пяти таких попытках.

Также на конец сентября 2017 года в бундесвере было зафиксировано 187 случаев сексуальных домогательств. За весь 2016 год таких жалоб было 128.

В Министерстве обороны Германии, однако, считают эти цифры положительным признаком. Рост количества жалоб там объясняют не увеличением количества преступлений, а тем, что военнослужащие чаще стали жаловаться на нарушения.

"Сексуальные домогательства, которые мы видим в обществе, есть и в бундесвере. Мы хотим создать среди военных климат открытости, в котором каждый и каждая смогут решиться заявлять о несправедливости и насилия", - сказала министр обороны Урсула фон дер Ляйен.