Конгресмени показали приклади проплаченої Росією політреклами у Facebook

Четвер, 02 листопада 2017, 08:32

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Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив частину політичної реклами, пропаченої Росією для публікації у Facebook перед президентськими виборами в 2016 році.

Про це повідомляє CNBC.

Приклади політичної реклами РФ у соцмережі було оприлюднено комітетом 1 листопада, саме в той час, коли Facebook, Google та Twitter дають свідчення у Конгресі США у зв'язку з втручанням РФ у вибори 2016 року.

Приклад політреклами, проплаченої РФ у Facebook

Раніше Компанія Facebook заявила, що близько 126 мільйонів американських користувачів могли бачити контент, опублікований російськими оперативниками в соцмережі за останні два роки.

Більшість постів стосувалися гострих політичних і соціальних тем.

Компанія Facebook нарахувала 80 тисяч постів подібного змісту, опублікованих як до, так і після виборів.