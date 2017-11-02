Конгрессмены показали примеры проплаченной Россией политрекламы в Facebook

Четверг, 02 ноября 2017, 08:32

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Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал часть политической рекламы, пропаченои Россией для публикации в Facebook перед президентскими выборами в 2016 году.

Об этом сообщает CNBC.

Примеры политической рекламы РФ в соцсети были обнародованы комитетом 1 ноября, именно в то время, когда Facebook, Google и Twitter дают показания в Конгрессе США в связи с вмешательством РФ в выборы 2016 года.

Пример политрекламы, проплаченной РФ в Facebook

Ранее Компания Facebook заявила, что около 126 000 000 американских пользователей могли видеть контент, опубликованный российскими оперативниками в соцсети за последние два года.

Большинство постов касались острых политических и социальных тем.

Компания Facebook насчитала 80 000 постов подобного содержания, опубликованных как до, так и после выборов.