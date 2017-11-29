Кулеба: права человека в Крыму и на Донбассе пропали из поля зрения Совета Европы

Среда, 29 ноября 2017, 16:55

Украина обеспокоена тем, что в последние месяцы вопросы прав человека в оккупированном Крыму и на Донбассе исчезли из поля зрения уполномоченных лиц Совета Европы.

Об этом "Европейской правде" сообщили в представительстве Украины в Совете Европы.

Сообщается, что 29 ноября состоялось заседание Комитета министров Совета Европы, во время которого комиссар СЕ по правам человека Нилс Мужниекс представил отчет о своей работе за третий квартал 2017 года.

В ответ на презентацию постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба выразил глубокое сожаление по поводу того, что в течение отчетного периода ситуация с защитой прав человека в Крыму и на Донбассе не находилась в повестке дня комиссара.

При этом за тот же период кризис с правами человека в оккупированном Россией Крыму был освещен в отчете управления Верховного комиссара ООН по правам человека и в докладе Human Rights Watch.

Делегация Украины подчеркнула, что эти документы четко отразили масштабы противоправных действий и нарушений прав человека, совершенных оккупационными властями в Крыму, и в очередной раз доказывают, что Российская Федерация грубо нарушает свои международно-правовые обязательства.

"Сегодня мне пришлось отойти от дипломатической риторики и назвать вещи своими именами: за исключением дела Ахтема Чийгоза, который уже освобожден, права человека в Крыму и на Донбассе пропали из поля зрения уполномоченных лиц Совета Европы. Это факт, и это тотально недопустимо", - отметил Дмитрий Кулеба.

Украина обеспокоена тем, что в течение последних месяцев отсутствовала реакция комиссара на системные и жестокие репрессии оккупационной власти с нарушением прав человека, совершенные российскими властями в Крыму, на смерть Веджие Кашка, а также на похищение Россией Павла Гриба. Не реагировал на эти события и генеральный секретарь Совета Европы.

"Особенно настораживает, что это происходит на фоне активных усилий отдельных сил вернуть Россию в ПАСЕ", - говорится в сообщении.

Для исправления ситуации Украина призвала комиссара уделять внимание упомянутой проблематике и, в частности, выполнить пункт 9 решения Комитета министров Совета Европы "Ситуация в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)" от 3 мая 2017 года.

В этом параграфе Комитет министров "предложил комиссару по правам человека Совета Европы рассмотреть возможность представить продолжение доклада, подготовленного на основании результатов его визита в Крым в сентябре 2014 года, и оценить текущее состояние дел с правами человека и основными свободами на полуострове".