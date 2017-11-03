Екс-міністра Каталонії, який вніс 50 тисяч євро застави, відпустять на волю

Екс-міністр каталонського уряду Сантьяго Віла, який вніс заставу у 50 тисяч євро, вийде на свободу.
Про це повідомляє La Vanguardia.
За даними джерел, екс-міністр переказав на рахунок Національної судової палати Іспанії 50 тисяч євро застави. Ніч на п’ятницю Віла провів у в’язниці разом з іншими арештованими урядовцями.
Адвокат Віли заявив, що його підзахисний міг внести заставу ще у четвер ввечері, але вирішив свідомо переночувати за гратами "із солідарності" з екс-міністрами, повідомляє El Mundo.
Сантьяго Віла – єдиний каталонський чиновник, який погодився співпрацювати зі слідством, та єдиний із восьми заарештованих екс-урядовців, якого суд арештував із правом застави.
Сантьяго Віла подав у відставку перед проголошенням незалежності Каталонії.
Нагадаємо, напередодні суддя Національної судової палати Іспанії наказав ув’язнити вісьмох членів відстороненого женералітату Каталонії без права застави.
Членів уряду Каталонії звинувачують у заколоті, повстанні проти уряду, розкраданні державних коштів та інших злочинах.