Экс-министр Каталонии, который внес 50 тыс. евро залога, отпустят на свободу

Пятница, 03 ноября 2017, 12:15

Экс-министр каталонского правительства Сантьяго Вила, который внес залог в 50 тыс. евро, выйдет на свободу.

Об этом сообщает La Vanguardia.

По данным источников, экс-министр перевел на счет Национальной судебной палаты Испании 50 тыс. евро залога. Ночь на пятницу Вила провел в тюрьме вместе с другими арестованными чиновниками.

Адвокат Вилы заявил, что его подзащитный мог внести залог еще в четверг вечером, но решил сознательно переночевать за решеткой "из солидарности" с экс-министрами, сообщает El Mundo.

Сантьяго Вила - единственный каталонский чиновник, который согласился сотрудничать со следствием, и единственный из восьми арестованных экс-чиновников, которого суд арестовал с правом залога.

Сантьяго Вила подал в отставку перед провозглашением независимости Каталонии.

Напомним, накануне судья Национальной судебной палаты Испании приказал взять под стражу восемь членов отстраненного женералитата Каталонии без права залога.

Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства, хищении государственных средств и других преступлениях.