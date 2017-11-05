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Лідера Каталонії у найближчі години затримають у Брюсселі – ЗМІ

Неділя, 05 листопада 2017, 13:17
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Відсторонений Мадридом екс-глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон та четверо екс-міністрів будуть затримані у Брюсселі у найближчі години.

Про це, з посиланням на джерела у бельгійській прокуратурі, повідомило агентство Europa Press.

За даними джерел, потім каталонські політики постануть перед слідчим суддею, який вирішить, чи видавати їх Іспанії.

Очікується, що після 14:00 за місцевим часом прокуратура надасть більше інформації у цій справі.

У суботу бельгійська влада підтвердила, що вивчає отриманий від Іспанії ордер на арешт Пучдемона і його соратників.

Нагадаємо, суд Іспанії 3 листопада видав європейський ордер на арешт екс-глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона.

Суд підозрює Пучдемона та його чотирьох соратників в організації заколоту, розтраті державних коштів, зловживанні службовим становище та непокорі владі.

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