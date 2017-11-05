Лідера Каталонії у найближчі години затримають у Брюсселі – ЗМІ

Відсторонений Мадридом екс-глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон та четверо екс-міністрів будуть затримані у Брюсселі у найближчі години.
Про це, з посиланням на джерела у бельгійській прокуратурі, повідомило агентство Europa Press.
За даними джерел, потім каталонські політики постануть перед слідчим суддею, який вирішить, чи видавати їх Іспанії.
Очікується, що після 14:00 за місцевим часом прокуратура надасть більше інформації у цій справі.
У суботу бельгійська влада підтвердила, що вивчає отриманий від Іспанії ордер на арешт Пучдемона і його соратників.
Нагадаємо, суд Іспанії 3 листопада видав європейський ордер на арешт екс-глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона.
Суд підозрює Пучдемона та його чотирьох соратників в організації заколоту, розтраті державних коштів, зловживанні службовим становище та непокорі владі.