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Глава МЗС Литви: "План Маршалла" слід називати "Європейським планом" для України

Понеділок, 06 листопада 2017, 15:36
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Міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс вважає, що так званий "План Маршалла" для України тепер варто називати "Європейським планом".

Про це глава литовського МЗС заявив в ефірі "112 Україна" після представлення відповідного плану в литовському Сеймі для послів США, Канади, Японії й країн ЄС, передає УНІАН.

"Ми вже не називаємо цей план "Планом Маршалла", оскільки асоціації з іншим планом в інший час і з інших причин ... Але, ми називаємо це "Європейський план" для України", - сказав Лінкявічюс.

Він додав, що йдеться не лише про кошти, які передбачається виділити Україні, а й про ту допомогу, яка вже здійснюється і потребує впорядкування для ефективного використання.

"Ми дивимося на сукупність цього процесу, щоб об'єднати зусилля всіх цих і фінансових організацій, таких як Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк і Міжнародний валютний фонд. Кожна організація має вже свій досвід роботи в Україні, і це надання допомоги є умовним, оскільки вона випливає з реформ, з прозорості. І також усе це залежить від успіху в боротьбі з корупцією", - підкреслив Лінкявічюс.

Також він зазначив, що "надання допомоги залежить від адміністративних здібностей в самій Україні упорядкувати цей процес, щоб він не викликав сумнівів у своїй прозорості".

У зв'язку з цим, дипломат підкреслив, що для ефективного використання наданої допомоги, Україні необхідно створювати певну структуру управління проектами, які фінансуватимуться міжнародними інституціями.

За словами Лінкявічюса, така структура має підвищити рівень довіри донорів до України в плані того, що виділені кошти використовуються за призначенням.

Глава МЗС Литви додав, що під цим планом мається на увазі не лише фінансова допомога, а й також "по суті наближення України до Євросоюзу за всіма можливими, скажімо, критеріями, попри те, що, як ми знаємо, політично, не дуже легко дається надання цієї європейської перспективи".

Нагадаємо, план допомоги Україні, ініційований литовськими політиками, був представлений сьогодні, 6 листопада, в Сеймі послам країн-учасниць Програми Східного партнерства.

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