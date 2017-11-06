Глава МИД Литвы: "План Маршалла" следует называть "Европейским планом" для Украины

Понедельник, 06 ноября 2017, 15:36

Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс считает, что так называемый "План Маршалла" для Украины теперь стоит называть "Европейским планом".

Об этом глава литовского МИД заявил в эфире "112 Украина" после представления соответствующего плана в литовском Сейме для послов США, Канады, Японии и стран ЕС, передает УНИАН.

"Мы уже не называем этот план "Планом Маршалла", поскольку есть ассоциации с другим планом в другое время и по другим причинам... Но, мы называем это "Европейский план" для Украины", - сказал Линкявичюс.

Он добавил, что речь идет не только о средствах, которые предполагается выделить Украине, но и о той помощи, которая уже осуществляется и требует упорядочения для эффективного использования.

"Мы смотрим на совокупность этих процессов, чтобы объединить усилия всех этих финансовых организаций, таких как Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Международный валютный фонд. Каждая организация имеет уже свой опыт работы в Украине, и это оказание помощи является условным, поскольку вытекает из реформ, из прозрачности. И весь народ зависит от успеха в борьбе с коррупцией ", - подчеркнул Линкявичюс.

Также он отметил, что "предоставление помощи зависит от административных способностей в самой Украине упорядочить этот процесс, чтобы он не вызывал сомнений в своей прозрачности".

В связи с этим дипломат подчеркнул, что для эффективного использования предоставленной помощи Украине необходимо создать определенную структуру управления проектами, которые будут финансироваться международными институтами.

По словам Линкявичюса, такая структура должна повысить уровень доверия доноров к Украине в плане того, что выделенные средства используются по назначению.

Глава МИД Литвы добавил, что под этим планом подразумевается не только финансовая помощь, но также "по сути, приближение Украины к Евросоюзу по всем возможным критериями, несмотря на то, что, как мы знаем, политически предоставление этой европейской перспективы дается не очень легко".

Напомним, план помощи Украине, инициированный литовскими политиками, был представлен сегодня, 6 ноября, в Сейме послам стран-участниц программы "Восточного партнерства".