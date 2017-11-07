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"План Маршалла": глава МЗС Литви обговорить допомогу Україні з комісаром Ганом

Вівторок, 07 листопада 2017, 17:47
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Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс наступного тижня планує обговорити із єврокомісаром з питань європейської політики сусідства і переговорів з розширення Йоганнесом Ганом план допомоги Україні, відомий як "план Маршалла".

Про це Лінкявічус розповів у інтерв’ю Delfi.

Наступного тижня Лінкявічус візьме участь в засіданні ради ЄС , в ході якого планує зустріч з Ганом.

"Ми вже говорили з ним про це, домовилися зустрітися і зараз детально обговоримо перспективи. Так що ми інтенсивно працюємо і сподіваємося на успіх. Я бачу перспективи, але вони не гарантовані як даність, потрібно попрацювати", - уклав він.

Як повідомляла раніше ЄвроПравда, єврокомісар Йоганнес Ган має в розпорядженні проект "плану Маршалла", але вважає, що Єврокомісія вже зараз має необхідні інструменти для його виконання.

Детальніше читайте у статті ЄвроПравди: "Комісар Ган проти плану Маршалла: ідея про масштабну допомогу Україні втрачає підтримку".

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