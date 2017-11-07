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"План Маршалла": глава МИД Литвы обсудит помощь Украине с комиссаром Ханом

Вторник, 07 ноября 2017, 17:47
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Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на следующей неделе планирует обсудить с еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом план помощи Украине, известный как "план Маршалла".

Об этом Линкявичюс рассказал в интервью Delfi.

На следующей неделе Линкявичюс примет участие в заседании Совета ЕС, в ходе которого планирует встречу с Ханом.

"Мы уже говорили с ним об этом, договорились встретиться и сейчас подробно обсудим перспективы. Так что мы интенсивно работаем и надеемся на успех. Я вижу перспективы, но они не гарантированы как данность, нужно поработать", - заключил он.

Как сообщала ранее ЕвроПравда, еврокомиссар Йоханнес Хан располагает проектом "плана Маршалла", но считает, что у Еврокомиссии уже сейчас есть необходимые инструменты для его выполнения.

Подробнее читайте в статье ЕвроПравды: "Комиссар Хан против плана Маршалла: идея о масштабной помощь Украине теряет поддержку".

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