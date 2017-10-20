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Генсек Ради Європи прибув у Москву говорити про повернення РФ у ПАРЄ

П'ятниця, 20 жовтня 2017, 13:47
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Генеральний секретар ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що його візит до Москви зокрема присвячено обговоренню повернення делегації РФ в Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ).

Про це він повідомив у п'ятницю на зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, передає ТАСС.

"Я тут для того, щоб обговорити безліч питань, серед них - як повернути делегацію Росії в Парламентську асамблею", - сказав він.

Нагадаємо, під час дебатів у ПАРЄ генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд наполіг на потребі відновити платежі Російської Федерації до бюджету РЄ.

11 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи переважною більшістю голосів затвердила рішення, яке має на меті зняття політичних санкцій з Російської Федерації.

Детальніше читайте у матеріалі "Європейської правди": "ПАРЄ з російським присмаком: що чекає на Україну після "сірого тижня" в Страсбурзі".

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