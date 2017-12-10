У Ващиковського заявили: існування України не є умовою існування вільної Польщі

Неділя, 10 грудня 2017, 13:02

Україна потребує Польщі, а от Польща без України здатна собі зарадити.

Про це заявив глава політичного кабінету МЗС Польщі Ян Парис, повідомляє RMF24.

"Мені хотілося б чітко сказати, що сильна і незалежна Україна важлива для Польщі, натомість неправда, що існування України є необхідною умовою існування вільної Польщі" - заявив він.

"Після виходу Британії з ЄС Польща буде п’ятою державою в ЄС, Польща входить в НАТО, є головною державою східного флангу і буде існувати незалежно від того, що діється в Україні, чи там ситуація краща, чи гірша" - сказав дипломат.

Він наголосив, що твердження про Україну як умову існування Польщі неправдиве.

Ян Парис також закинув українцям фальшування історії і переслідування польської меншини. За його словами, українські урядовці мають неправильне бачення Польщі, оскільки черпають його з "Газети Виборчої".

"Поки так буде, поти вони й помилятимуться. Вони вважають, що Варшава слабка, ізольована і потребує України. Неправда. Це Україна потребує Польщі. Польща без України цілком собі зарадить" - заявив дипломат.

Як повідомлялося, президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що немає безпечної Польщі, якщо вона конфліктує з Україною.