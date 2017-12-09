Туск: Немає безпечної Польщі, якщо вона конфліктує з Україною

Субота, 09 грудня 2017, 13:39

Президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що немає безпечної Польщі, якщо вона конфліктує з Україною.

Про це він заявив у програмі "Faktach po Faktach" польського телеканалу TVN24, передає Wiadomosci.dziennik.pl.

За словами Туска, немає європейської Польщі без незалежних судів, повністю вільних ЗМІ, без поваги до закону та без ліберальної демократії.

"Немає безпечної Польщі, якщо вона конфліктує з Україною", - додав він.

На його думку, Польща не повинна бути "самопроголошеним лідером Міжмор’я" - вона повинна повернутися до ролі "опікуна та держави, що підтримує прагнення країн так званої нової Європи".

Надаємо, нещодавно у канцелярії польського президента заявили, що деякі країни Європи за необхідності обрати між Україною та РФ можуть схилитись на користь Москви, у цій ситуації Польща може не підтримати Київ, як раніше

Як відомо, у Польщі офіційно почав діяти "чорний список" українців, створений через протиріччя щодо історичних питань.