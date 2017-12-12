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Посол ЄС розповів, де відстає Україна у виконанні Угоди про асоціацію

Вівторок, 12 грудня 2017, 19:13
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Глава представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі розповів, у яких сферах Україна найбільше відстає від плану виконання Угоди про асоціацію з ЄС, а в яких напрямках досягла прогресу.

Про це він заявив на презентації звіту "Україна і Угода про асоціацію: моніторинг виконання з 1 грудня 2016 року по 1 листопада 2017 року" у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Вже три роки минуло, і в деяких секторах, ми запізнюємося. Зокрема, нам необхідно докласти особливі зусилля, щоб наздогнати... митні питання, оподаткування, транспорт, створення робочих місць. До цього моменту ми не змогли виконати всі наші зобов'язання згідно з розкладом", - сказав він.

Разом з тим посол відзначив прогрес у сфері екології, енергетики, санітарних і фітосанітарних вимог, а також у сфері захисту прав споживачів.

Мінгареллі вказав, що необхідно домогтися повного залучення парламенту до процесу реформ.

"Всім відомо, що є велика кількість законопроектів, які з будь-яких причин не приймаються швидко і блокуються в Раді", - констатував дипломат.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз посилює роботу з моніторингу виконання Україною Угоди про асоціацію.

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