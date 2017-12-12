Посол ЕС рассказал, где Украина отстает в выполнении Соглашения об ассоциации

Вторник, 12 декабря 2017, 19:13

Глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли рассказал, в каких сферах Украина больше всего отстает от плана выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС, а в каких направлениях достигла прогресса.

Об этом он заявил на презентации отчета "Украина и Соглашение об ассоциации: мониторинг выполнения с 1 декабря 2016 года по 1 ноября 2017 года" в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Уже три года прошло, и в некоторых секторах мы опаздываем. В частности, нам необходимо приложить особые усилия, чтобы догнать... таможенные вопросы, налогообложение, транспорт, создание рабочих мест. До этого момента мы не смогли выполнить все наши обязательства в соответствии с расписанием", - сказал он.

Вместе с тем посол отметил прогресс в сфере экологии, энергетики, санитарных и фитосанитарных требований, а также в сфере защиты прав потребителей.

Мингарелли указал, что необходимо добиться полного вовлечения парламента в процесс реформ.

"Всем известно, что есть большое количество законопроектов, которые по любым причинам не принимаются быстро и блокируются в Раде", - констатировал дипломат.

Ранее сообщалось, что Евросоюз усиливает работу по мониторингу выполнения Украиной Соглашения об ассоциации.