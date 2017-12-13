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Ердоган закликав визнати Єрусалим столицею Палестини

Середа, 13 грудня 2017, 11:24
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав міжнародну спільноту визнати Єрусалим столицею Палестинської держави.

Про це він заявив під час виступу на саміті Організації ісламського співробітництва (ОІС) в Стамбулі, повідомляє Hurriyet.

"Я пропоную країнам, які вимагають міжнародного права та справедливості, визнати Єрусалим столицею Палестинської держави під окупацією", - сказав Ердоган.

"Країни, які ще не визнали Палестинську державу, мають зробити цей важливий крок, щоб зберегти баланс, який забезпечить добросовісність і справедливість в регіоні", - додав він.

Ердоган скликав саміт ОІС через плани США щодо зміни статусу міста Єрусалим.

Як повідомляє Reuters, Ердоган назвав  рішення Вашингтона нагородою Ізраїлю за "терористичні акти" і сказав, що Єрусалим є червоною лінією для мусульман.

До Організації ісламського співробітництва входять 57 мусульманських держав по всьому світу.

Раніше Ердоган попередив, що може розірвати зв'язки з Ізраїлем, якщо США визнають Єрусалим ізраїльською столицею.

Доля Єрусалима - одне з найжорсткіших питань між Ізраїлем та палестинцями. Згідно з мирною угодою 1993 року, статус Єрусалима повинен був обговорюватися під час наступних етапів мирних переговорів.

Міжнародна спільнота не визнає суверенне право Ізраїлю на Єрусалим. Палестинці хочуть, щоб Східний Єрусалим став столицею їхньої майбутньої держави.

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