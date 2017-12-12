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Країни ЄС не переводитимуть посольства до Єрусалима - Могеріні

Вівторок, 12 грудня 2017, 08:07
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Країни Європейського Союзу не мають наміру переводити свої посольства до Єрусалима попри те, що США визнали це місто столицею Ізраїлю.

Про це заявила високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні на прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху у Брюсселі.

"Я знаю, що прем'єр-міністр Ізраїлю кілька разів згадував, що очікує, що інші наслідуватимуть рішення Дональда Трампа про переміщення посольства до Єрусалиму. Він може зберігати свої очікування щодо інших країн, оскільки з боку держав-членів Європейського Союзу цього кроку не буде", - сказала Могеріні.

Вона зазначила, що під час двогодинної зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС йшлося про те, що міцний мир між ізраїльтянами та палестинцями залишається пріоритетом для ЄС.

"Я маю сказати, що прем'єр-міністр Нетаньяху зрозумів, я думаю, що в цьому є повна єдність ЄС: єдине реалістичне вирішення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною базується на існуванні двох держав, з Єрусалимом як столицею як держави Ізраїль, так і держави Палестина", - додала Могеріні.

Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп, попри застереження світової спільноти, схвалив рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею. Ізраїль захопив східну частину міста під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.

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