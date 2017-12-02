Знайти
АКТУАЛЬНО

Внаслідок шторму на Шрі-Ланці загинув громадянин України

У Ганновері протести проти АдН: поліція застосувала водомети

ЄС вивів з-під санкцій російське паливо, необхідне для польоту на Марс

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди в країни ЄС

Хорватський генерал, який наклав на себе руки в Гаазі, випив ціанистий калій

Екс-радник Трампа зізнався у брехні ФБР і готовий свідчити проти президента

Хорватський генерал планував суїцид, знайдено прощальний лист – ЗМІ






Делегація Європарламенту заявила про атмосферу безкарності на Мальті

Субота, 02 грудня 2017, 17:58
Версія для друку Коментарі

Депутати Європарламенту висловили занепокоєння станом верховенства права на Мальті, заявивши, що там панує атмосфера "безкарності".

З таким висновком завершився візит шістьох депутатів до цієї острівної держави, повідомляє Deutsche Welle.

Під час дводенного візиту делегація поспілкувалася із прем'єр-міністром країни Джозефом Мускатом, міністром юстиції, представниками поліції, Верховного суду, а також активістами-антикорупціонерами.

Представник делегації Свен Гігольд заявив, що у розмові з поліцією відчувався "високий ступінь небажання розслідувати справи і некомпетентність".

Голова делегації Ана Гомеш розкритикувала систему продажу паспортів Мальтою без розкриття осіб, які купують громадянство. За словами Гомеш, система "з усією її непрозорістю несе ризик імпорту злочинців і відмивання грошей у весь ЄС".

Джозеф Мускат висловив сумнів у "корисності візиту" делегації та наголосив, що "більшість інформації, яку вам згодовували, була однобокою". Він вказав на велику кількість реформ, проведених на острові за його прем'єрства.

Нагадаємо, Європарламент схвалив резолюцію, що закликає до незалежного міжнародного розслідування вбивства журналістки Дафне Каруани Галісії на Мальті.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
17:58
Делегація Європарламенту заявила про атмосферу безкарності на Мальті
17:23
Внаслідок шторму на Шрі-Ланці загинув громадянин України
16:37
Трамп заявив, що його не турбують свідчення Флінна у справі про контакти з РФ
15:51
фото
Принца Бельгії оштрафують за несанкціоновану дипломатичну діяльність
14:44
Сирія звинуватила Ізраїль у ракетних обстрілах бази біля Дамаска
13:46
Турецьку професорку звільнили з в'язниці на 269 день голодування
13:03
фото, відео
У Ганновері протести проти АдН: поліція застосувала водомети
12:19
ЄС вивів з-під санкцій російське паливо, необхідне для польоту на Марс
11:46
фото
На півдні Албанії не вщухають дощі, через повінь евакуюють людей
11:01
фото
На Закарпатті затримали велику партію контрабандних цигарок на кордоні з ЄС
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Юрій Онищенко, Європейська правда, Таллінн

Кіберудар у відповідь: як Естонія допомагає НАТО у боротьбі з хакерами

Проблема використання кіберзброї є чутливим питанням для НАТО - окремі країни вже готуються не лише оборонятися. Сполучені Штати, Британія, Нідерланди, Німеччина та Франція у складі своїх збройних сил вже створили підрозділи для боротьби з кібернападами, здатні завдати удару у відповідь.

Олександр Ярощук, для Економічної правди

Карел Хірман: Європа чекає відповіді з України, що буде з транзитом, але її нема

Представник Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR): Україна повинна запропонувати чіткий план. Потрібно дати краще рішення, ніж "Північний потік", і Україну підтримають. Однак поки що такого рішення з боку українського уряду або "Нафтогазу" я не бачу.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  