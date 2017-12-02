Делегація Європарламенту заявила про атмосферу безкарності на Мальті

Субота, 02 грудня 2017, 17:58

Депутати Європарламенту висловили занепокоєння станом верховенства права на Мальті, заявивши, що там панує атмосфера "безкарності".

З таким висновком завершився візит шістьох депутатів до цієї острівної держави, повідомляє Deutsche Welle.

Під час дводенного візиту делегація поспілкувалася із прем'єр-міністром країни Джозефом Мускатом, міністром юстиції, представниками поліції, Верховного суду, а також активістами-антикорупціонерами.

Представник делегації Свен Гігольд заявив, що у розмові з поліцією відчувався "високий ступінь небажання розслідувати справи і некомпетентність".

Голова делегації Ана Гомеш розкритикувала систему продажу паспортів Мальтою без розкриття осіб, які купують громадянство. За словами Гомеш, система "з усією її непрозорістю несе ризик імпорту злочинців і відмивання грошей у весь ЄС".

Джозеф Мускат висловив сумнів у "корисності візиту" делегації та наголосив, що "більшість інформації, яку вам згодовували, була однобокою". Він вказав на велику кількість реформ, проведених на острові за його прем'єрства.

Нагадаємо, Європарламент схвалив резолюцію, що закликає до незалежного міжнародного розслідування вбивства журналістки Дафне Каруани Галісії на Мальті.