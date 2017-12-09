В Угорщині наполягають, що вони виграли у Венеціанській комісії

Субота, 09 грудня 2017, 16:02

В Угорщині заявили, що Венеціанська комісія у своєму рішенні щодо положень нового Закону України "Про освіту" підтримала їхню сторону.

Про це заявив прес-секретар МЗС Угорщини Тамаш Менцер (представник міністра закордонних справ країни з питань комунікації та парламентської координації).

"Тиск на Україну явно зростає з огляду на те, що в п'ятницю дві важливі міжнародні організації підтримали критику Угорщини щодо Закону України "Про освіту", - заявив Менцер на прес-конференції в Будапешті.

"Після заяви високого представника Європейського Союзу з закордонних справ та попередньої доповіді Венеціанської комісії, було остаточно доведено, що це не просто угорська проблема, а європейська", - сказав він.

За словами Менцера, Венеціанська комісія, яка опублікує повний звіт з цього питання вже у понеділок, "підтвердила, що критика стосовно України є виправданою, а також те, що Україна йде проти своєї Конституції та міжнародних зобов'язань".

"Ба більше, Комісія також заявила, що суперечлива частина Закону України "Про освіту" - 7 стаття - повинна бути змінена", - додав він.

На сайті угорського уряду також повідляється, що Україна нібито інтерпретувала попередню доповідь Венеціанської комісії у "незвичний спосіб".

"У п'ятницю Україна інтерпретувала попередню доповідь Венеціанської комісії у "незвичний спосіб", але Угорщина не хоче приєднуватися до таких "змагань з інтерпретацій", вона хоче, щоб Україна виконувала легітимні очікування, поставлені міжнародною спільнотою", - йдеться у повідомленні на сайті угорського уряду.

Нагадаємо, 8 грудня Венеціанська комісія прийняла рішення щодо положень нового Закону України "Про освіту" стосовно викладання державною мовою, мовою меншин та іншими мовами.

У рішенні йдеться, що сприяння посиленню державної мови та її обов’язковість для всіх громадян є "законною і навіть похвальною метою держави". Те саме стосується державних заходів для вивчення мови всіма громадянами, які є шляхом до подолання існуючих нерівностей та сприяють ефективнішій інтеграції в суспільстві осіб, що належать до національних меншин.

Окрім того, Венеціанська комісія у своєму висновку зазначила, що Україні варто внести зміни у "мовну статтю" закону "Про освіту", переглянувши заборону викладання російською мовою.

Детальніше читайте публікацію Висновок Венеціанської комісії щодо освітнього закону. Текст документа

та статтю на сайті ЄвроПравди: "Угорщина готується до поразки: що змінить рішення "Венеціанки" у мовному конфлікті".