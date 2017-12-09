В Венгрии настаивают, что они выиграли в Венецианской комиссии

Суббота, 09 декабря 2017, 16:02

В Венгрии заявили, что Венецианская комиссия в своем решении относительно положений нового Закона Украины "Об образовании" поддержала их сторону.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер (представитель министра иностранных дел по вопросам коммуникации и парламентской координации).

"Давление на Украину явно растет ввиду того, что в пятницу две важные международные организации поддержали критику Венгрии относительно Закона Украины "Об образовании", - заявил Менцер на пресс-конференции в Будапеште.

"После заявления высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и предварительного доклада Венецианской комиссии, было окончательно доказано, что это не просто венгерская проблема, а европейская", - сказал он.

По словам Менцера, Венецианская комиссия, которая опубликует полный отчет по этому вопросу уже в понедельник, "подтвердила, что критика в отношении Украины является оправданной, а также то, что Украина идет против своей Конституции и международных обязательств".

"Более того, Комиссия также заявила, что противоречивая часть Закона Украины "Об образовании" - 7 статья - должна быть изменена", - добавил он.

На сайте венгерского правительства также сообщается, что Украина якобы интерпретировала предварительный доклад Венецианской комиссии "необычным способом".

"В пятницу Украина интерпретировала предварительный доклад Венецианской комиссии "необычным способом", но Венгрия не хочет присоединяться к таким "соревнованиям по интерпретации", она хочет, чтобы Украина выполняла законные ожидания международного сообщества", - говорится в сообщении на сайте венгерского правительства.

Напомним, 8 декабря Венецианская комиссия приняла решение относительно положений нового Закона Украины "Об образовании" касательно преподавания на государственном языке, языке меньшинств и других языках.

В решении говорится, что содействие усилению государственного языка и его обязательность для всех граждан является "законной и даже похвальной целью государства". То же самое касается и государственных мер по изучению языка всеми гражданами, которые являются путем к преодолению существующих неравномерностей и способствуют эффективной интеграции в общество лиц, относящихся к национальным меньшинствам.

Кроме того, Венецианская комиссия в своем заключении отметила, что Украине стоит внести изменения в "языковой статью" закона "Об образовании", пересмотрев запрет преподавания на русском языке.

Подробнее читайте публикацию Рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании. Текст документа

и статью на сайте ЕвроПравды: "Венгрия готовится к поражению: что изменит решение "Венецианки" в языковом конфликте".