ЗМІ: Росія причетна до створення військового загону лідера боснійських сербів

Субота, 13 січня 2018, 11:47

Навчені Росією найманці допомагають президенту Республіки Сербської Мілораду Додіку створити власний "воєнізований підрозділ" для протистояння з його противниками.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на міністерство безпеки Боснії.

Міністерство безпеки Боснії підтвердило інформацію видання Žurnal, яке розповіло, що Російсько-сербський гуманітарний центр у Ніші профінансував створення воєнізованого загону "Сербська честь", який буде боротися з противниками Додіка.

Міністр безпеки Боснії Драган Мектіч зазначив, що спецслужби країни знають про діяльність загону.

"Ми використовуємо цю інформацію протягом довгого часу, нам вдалося зібрати досить велику кількість даних про загін", - сказав Мектіч. Він додав, що не може надати більш детальну інформацію, оскільки міністерство готує доповідь в прокуратуру стосовного цього питання.

За інформацією Žurnal, "Сербська честь" вербує представників кримінального світу, для того, щоб створити підконтрольний Додіку воєнізований загін. Його ціллю буде зокрема "можливе втручання, якщо опозиція буде намагатися перешкодити функціонуванню влади".

Повідомляється, що у вівторок Мілорад Додік організував військовий парад в Баня-Луці всупереч постанові конституційного суду країни. Žurnal опублікував фото бійців загону у бойовому спорядженні.

Інформація боснійського міністерства безпеки з’явилась у той час, як країни Заходу особливо занепокоєні з приводу спроб Росії дестабілізувати Балкани і протистояти розширенню НАТО в регіоні.

Республіка Сербська – напівавтономне утворення в Боснії, створене Дейтонською мирною угодою, яка поклала край війні 1992-1995 років. 9 січня боснійські серби попри заборону суду щорічно святкують "День Республіки Сербської". Аналітики відзначають, що ігноруючи рішення суду (щодо заборони свята 9 січня), Додік ставить під сумнів Дейтонську мирну угоду.