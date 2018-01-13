Найти
АКТУАЛЬНО

Украина не имеет послов в восьми странах Европы

СМИ: Россия причастна к созданию военного отряда лидера боснийских сербов

В порту Барселоны паром врезался в круизный лайнер

Премьер Чехии раскритиковал Femen за инцидент с Земаном: у нас не Россия

Музей мадам Тюссо потроллил Трампа из-за отказа приехать в Британию

Полуобнаженная активистка Femen набросилась на Земана на избирательном участке

Венгрия в ярости из-за заявления румынского премьера о "повешение нацменьшинств"






СМИ: Россия причастна к созданию военного отряда лидера боснийских сербов

Суббота, 13 января 2018, 11:47
Версия для печати Комментарии

Обученные Россией наемники помогают президенту Республики Сербской Милораду Додику создать собственное "военизированное подразделение" для противостояния с его противниками.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на министерство безопасности Боснии.

Министерство безопасности Боснии подтвердил информацию издания Žurnal, которое рассказало, что Российско-сербский гуманитарный центр в Нише профинансировал создание военизированного отряда "Сербская честь", который будет бороться с противниками Додика.

Министр безопасности Боснии Драган Мектич отметил, что спецслужбы страны знают о деятельности отряда.

"Мы используем эту информацию в течение долгого времени, нам удалось собрать достаточно большое количество данных об отряде", - сказал Мектич. Он добавил, что не может предоставить более подробную информацию, поскольку министерство готовит доклад в прокуратуру по этому вопросу.

По информации Žurnal, "Сербская честь" вербует представителей криминального мира, для того, чтобы создать подконтрольный Додику военизированный отряд. Его целью будет в частности "возможное вмешательство, если оппозиция будет пытаться помешать функционированию власти".

Сообщается, что во вторник Милорад Додик организовал военный парад в Баня-Луке вопреки постановлению Конституционного суда страны. Žurnal опубликовал фото бойцов отряда в боевом снаряжении.

Информация боснийского министерства безопасности появилась в то время, как страны Запада особенно обеспокоены по поводу попыток России дестабилизировать Балканы и противостоять расширению НАТО в регионе.

Республика Сербская - полуавтономные образования в Боснии, созданное согласно Дейтонскому мирному соглашению, которое положило конец войне 1992-1995 годов. 9 января боснийские сербы несмотря на запрет суда ежегодно празднуют "День Республики Сербской". Аналитики отмечают, что игнорируя решение суда (о запрете праздника 9 января), Додик ставит под сомнение Дейтонское мирное соглашение. 

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:17
Украина не имеет послов в восьми странах Европы
12:48
Экс-президент Эстонии предлагает создать мировой киберсоюз
12:36
Макрон хочет внести французский багет в список наследия ЮНЕСКО
12:14
Порошенко надеется, что Германия не изменит курс на поддержку Украины
12:06
Активистка Femen, напавшая на Земана, назвалась журналисткой УП
11:47
СМИ: Россия причастна к созданию военного отряда лидера боснийских сербов
11:07
Выборы в Чехии: на одном из участков голосования остановил пакет с шоколадом
10:36
Трем заключенным каталонским депутатам разрешили делегировать право голоса
10:15
видео
В порту Барселоны паром врезался в круизный лайнер
21:11
Трамп продлил режим смягчения санкций против Ирана в последний раз
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Юрий Панченко, Европейская правда, Прага

Крым, алкоголь и игры с фикусом: как пророссийский Земан идет к победе на выборах в Чехии

Земану 73 года, и он в очень плохой форме, но это не мешает ему быть лидером гонки. Пропрезидентские СМИ сейчас активно «работают над имиджем» ключевых конкурентов Земана. Их стараниями за Драгошем закрепилось прозвище Фикус – как намек на нехаризматичность ученого.

Иванна Костина, Сергей Сидоренко, Европейская правда

Перезагрузка Польши: что даст Украине смена ключевых польских министров

На страницах радикальных польских националистов нового главу МИД порой характеризуют как "полонофоба", а украинофобские сайты уже прогнозируют потепление в отношениях с Киевом... В вопросах Крыма и Донбасса стоит ждать сохранения политики Польши...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  