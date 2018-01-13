СМИ: Россия причастна к созданию военного отряда лидера боснийских сербов

Суббота, 13 января 2018, 11:47

Обученные Россией наемники помогают президенту Республики Сербской Милораду Додику создать собственное "военизированное подразделение" для противостояния с его противниками.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на министерство безопасности Боснии.

Министерство безопасности Боснии подтвердил информацию издания Žurnal, которое рассказало, что Российско-сербский гуманитарный центр в Нише профинансировал создание военизированного отряда "Сербская честь", который будет бороться с противниками Додика.

Министр безопасности Боснии Драган Мектич отметил, что спецслужбы страны знают о деятельности отряда.

"Мы используем эту информацию в течение долгого времени, нам удалось собрать достаточно большое количество данных об отряде", - сказал Мектич. Он добавил, что не может предоставить более подробную информацию, поскольку министерство готовит доклад в прокуратуру по этому вопросу.

По информации Žurnal, "Сербская честь" вербует представителей криминального мира, для того, чтобы создать подконтрольный Додику военизированный отряд. Его целью будет в частности "возможное вмешательство, если оппозиция будет пытаться помешать функционированию власти".

Сообщается, что во вторник Милорад Додик организовал военный парад в Баня-Луке вопреки постановлению Конституционного суда страны. Žurnal опубликовал фото бойцов отряда в боевом снаряжении.

Информация боснийского министерства безопасности появилась в то время, как страны Запада особенно обеспокоены по поводу попыток России дестабилизировать Балканы и противостоять расширению НАТО в регионе.

Республика Сербская - полуавтономные образования в Боснии, созданное согласно Дейтонскому мирному соглашению, которое положило конец войне 1992-1995 годов. 9 января боснийские сербы несмотря на запрет суда ежегодно празднуют "День Республики Сербской". Аналитики отмечают, что игнорируя решение суда (о запрете праздника 9 января), Додик ставит под сомнение Дейтонское мирное соглашение.