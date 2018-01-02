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Німеччина погрожує Facebook штрафами за зловживання збором даних без відома користувачів

Вівторок, 02 січня 2018, 13:15
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В антимонопольному відомстві Німеччини звинувачують Facebook у зборі та обробці даних користувачів без їхнього відома й погрожують санкціями.

Відповідне попередження компанія вже отримала, повідомляє Deutsche Welle.

Як заявив керівник Федерального антимонопольного відомства Німеччини Андреас Мунд, Facebook проводить політику, що діє всупереч європейським нормам щодо збору та обробки даних юзерів. Такі дії з боку американської компанії розцінюються експертами антимонопольного відомства ФРН як "зловживання домінуванням на ринку".

У відомстві переконані, що користувачам доводиться рахуватися з масивним збором їхніх даних, у тому числі й з інших джерел, про що їх не попереджають.

Відповідне застереження щодо застосування можливих штрафів американська компанія отримала у грудні минулого року, наголосив Мунд.

"Тепер ми побачимо, як Facebook відреагує на нашу критику", - пояснив керівник контролюючого органу. Лише після цього у відомстві будуть роздумувати над санкціями у відповідь, додав Мунд.

Нагадаємо, у грудні 2017 року в відомстві застерігали, що компанія Facebook, якій, окрім соцмережі, належить також месенджер WhatsApp, "збирає із третіх джерел будь-який вид даних користувачів" та прив'язує її до Facebook-акаунта.

Третіми джерелами, крім WhatsApp, називалися також платформа для обміну відео- та фотоматеріалів Instagram, що також належить Facebook, а ще веб-сайти інших операторів, які технічно пов'язані з Facebook.

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