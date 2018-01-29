Заступник глави ФБР несподівано подав у відставку - ЗМІ

Понеділок, 29 січня 2018, 21:01

Перший заступник глави ФБР США Ендрю Маккейб заявив співробітникам бюро, що йде у відставку з 29 січня.

Про це повідомляє CNN з посиланням на три джерела, знайомі із ситуацією.

Видання відзначає, що Маккейб став головною мішенню люті Трампа до ФБР через залученість бюро до розслідування можливої змови між представниками його кампанії та Росії під час виборів 2016 року.

Повідомляється, що Маккейб мав право вийти на пенсію в березні цього року, однак через свою невикористану відпустку він міг піти й раніше.

Однак його відставка стала несподіванкою навіть для тих, хто чекав на його відхід на пенсію з березня.

За даними одного із джерел, ще у п'ятницю не було ніяких планів про відставку Маккейба. Джерело повідомило, що сьогодні вранці його попросили піти.

Інше джерело, знайоме з питанням, сказало, що це було "взаємним рішенням".